Cuatro detenidos, droga asegurada y una menor bajo resguardo en cateo de la FGR en colonia El Pueblo

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte operativo encabezado por la Fiscalía General de la República sorprendió esta mañana a los habitantes de la colonia El Pueblo, donde agentes federales catearon un domicilio y lograron la detención de cuatro personas, además del aseguramiento de importantes cantidades de droga. En el lugar también fue localizada una adolescente, quien quedó bajo resguardo y posteriormente fue entregada a su padre.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Mariano Matamoros número 1406, sitio que ya era investigado por actividades relacionadas con la distribución de enervantes. Durante el cateo, los elementos ingresaron al domicilio y detuvieron a cuatro adultos que se encontraban en su interior.

Los detenidos fueron identificados como Irán Juan Diego "N", de 38 años, originario de Monclova; Alejandro "N", de 35 años, con domicilio en Castaños; Juan Ángel "N", de 25 años, también de Monclova; y Luz Victoria Anabella "N", de 39 años.

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal por delitos contra la salud.

Durante la inspección se aseguraron diversas cantidades de droga distribuidas en envoltorios y bolsas con distintas presentaciones. Entre lo incautado se encuentran:

* Un envoltorio con hierba seca similar a la marihuana, con un peso aproximado de 2.5 kilogramos.

* Una bolsa con sustancia granulada cristalina con las características de la metanfetamina, con un peso cercano a los 300 gramos.

* Nueve bolsas metálicas con hierba seca, que en conjunto suman unos 275 gramos.

* Un envoltorio con metanfetamina, con un peso estimado de siete gramos.

En el lugar también se encontró a una menor de edad, cuyo resguardo fue asumido por las autoridades. Tras dar vista a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), la adolescente fue entregada a su padre.

El operativo se enmarca dentro de las acciones permanentes de combate al narcomenudeo en la región centro del estado, y las autoridades adelantaron que continuarán ejecutando cateos en puntos identificados como focos de venta y distribución de droga.