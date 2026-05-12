Torneo de carambola en Monclova termina en riña en bar

Monclova, Coah.— Una noche de convivencia terminó envuelta en tensión luego de que una riña entre asistentes provocara una fuerte movilización policiaca en el bar "La Chamba", ubicado en la zona centro de Monclova, donde el ambiente se salió de control en medio de un torneo de carambola.

Los hechos se registraron durante la noche del lunes en el establecimiento situado sobre la calle Aldama, entre Ermita e Hidalgo, luego de que ciudadanos reportaran al sistema de emergencias una pelea entre varios hombres al interior del negocio, lo que generó alarma entre clientes y personas que se encontraban en los alrededores.

Tras el llamado de auxilio, unidades de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar para verificar la situación. A su llegada, los oficiales encontraron que el altercado ya había sido contenido por empleados del bar y algunos asistentes, quienes evitaron que la confrontación escalara a golpes de mayor gravedad.

De acuerdo con versiones de testigos, el conflicto se originó mientras se desarrollaba un torneo de carambola, donde presuntamente comenzaron discusiones entre algunos jugadores inconformes con los resultados de las partidas. Lo que inició como reclamos verbales terminó elevando los ánimos hasta convertirse en un conato de bronca.

Algunos presentes señalaron que, además de la competencia, presuntamente existían apuestas de dinero entre participantes, situación que habría encendido aún más los ánimos y provocado roces entre integrantes de distintos equipos.

Antes de la llegada de las patrullas, varios de los involucrados optaron por retirarse apresuradamente del lugar para evitar problemas con las autoridades, mientras que otros permanecieron observando el despliegue policiaco.

Los elementos municipales realizaron una inspección preventiva en el establecimiento y, para evitar una nueva confrontación, coordinaron el desalojo ordenado de los asistentes, manteniendo vigilancia en el área hasta que la situación quedó completamente bajo control.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas tras el incidente, aunque el episodio dejó claro que la competencia y las apuestas, combinadas con el consumo de alcohol, pueden convertir una noche de diversión en un escenario de tensión.