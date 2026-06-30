Se avienta vuelta en ´U´ y le cierra paso a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado la noche del martes tras protagonizar un aparatoso accidente sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que un operador de transporte de carga presuntamente realizara una vuelta en "U" sin tomar las debidas precauciones, cerrándole el paso.

El percance ocurrió minutos antes de las 22:00 horas, a la altura del cruce con la avenida Montessori, donde automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar al conductor de la motocicleta tendido sobre el pavimento.

De acuerdo con el peritaje preliminar elaborado por oficiales del Departamento de Control de Accidentes, Jesús Miguel Zenteno circulaba hacia el sur a bordo de una motocicleta Italika cuando, repentinamente, un camión de carga de la empresa Almex, conducido por Mario Mariano, intentó incorporarse mediante una vuelta en "U" desde los carriles contrarios.

Al advertir la maniobra, el motociclista frenó bruscamente para evitar un impacto directo, pero perdió el control de la unidad, derrapó varios metros y terminó estrellándose contra el camión.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien presentó diversos golpes y escoriaciones. Tras ser valorado, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Mientras tanto, elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades. De manera preliminar, las autoridades atribuyeron la responsabilidad al conductor del camión por efectuar una maniobra de retorno sin ceder el derecho de paso. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.