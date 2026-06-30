Niño escapa otra vez de Casa Hogar Galilea

La desaparición de un menor de ocho años provocó una intensa movilización de la Policía Municipal la mañana de este martes, luego que personal de la Casa Hogar Galilea reportara que el pequeño escapó nuevamente de las instalaciones ubicadas en la colonia El Pueblo. Horas más tarde fue localizado sano y salvo en una tortillería de la colonia Del Río. Con esta, ya es la tercera ocasión. El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas a través del 911, donde una de las cuidadoras informó que el menor, identificado como Omar Alejandro "N", ya no se encontraba en el albergue al iniciar las actividades de la mañana. De acuerdo con la versión proporcionada a las autoridades, cerca de las 2:00 de la madrugada la cuidadora despertó para acudir al baño y observó que el niño permanecía despierto, por lo que regresó a descansar. Sin embargo, alrededor de las 06:00 horas descubrió que el menor ya había escapado. Al arribar al lugar, los oficiales fueron informados de que no era la primera ocasión en que Omar Alejandro conseguía salir del albergue, pues anteriormente también había burlado las medidas de seguridad.

Trascendió que el pequeño presuntamente escapó por una ventana del baño, donde, pese a contar con varillas de protección, logró abrirse paso para salir del inmueble. Al momento de su desaparición vestía un short negro, playera gris y tenis azules, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad. Finalmente, alrededor de las 09:15 horas, el menor fue localizado sano y salvo dentro de una tortillería ubicada en el cruce de las calles Perones y Mangos, en la colonia Del Río. Elementos de la Policía Municipal aseguraron al niño y posteriormente lo pusieron a disposición de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento al caso y determinará las acciones correspondientes.