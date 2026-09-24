Menor escapa de domicilio y denuncia abuso; señala a su abuelo

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 14 años logró escapar de un domicilio de la colonia Independencia y pedir auxilio, tras señalar que presuntamente había sido víctima de abuso y agresiones por parte de su abuelo, quien fue asegurado por elementos de la Policía Municipal.

El reporte se recibió alrededor de las 14:20 horas de este jueves, en una vivienda ubicada sobre la calle Aguascalientes, entre División del Norte y la calle número 1409.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la menor señaló directamente a su abuelo, identificado como Luis, de 56 años, a quien acusó de haberla agredido sexualmente años atrás y de volver a atacarla durante la tarde de este jueves.

La adolescente también manifestaron que desde años anteriores habría vivido situaciones de violencia dentro de su entorno familiar y señaló que el hombre mantenía control sobre distintos aspectos de su vida.

Tras conseguir salir del domicilio, la menor solicitó ayuda y recibió atención de paramédicos de GUBC, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios.

Debido a la crisis nerviosa que presentaba, los paramédicos determinaron su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde recibiría atención y valoración médica.

Mientras tanto, policías municipales aseguraron al hombre señalado y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El caso será investigado para determinar las circunstancias de los hechos y la posible responsabilidad del señalado, además de recabar los elementos que permitan esclarecer la denuncia presentada por la adolescente.

Las autoridades también considerarían información relacionada con cámaras de seguridad y otros indicios que pudieran contribuir a la investigación.