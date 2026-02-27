Conductor huye tras causar accidente en Monclova con familia a bordo

MONCLOVA, COAH.— Una tranquila noche familiar terminó en susto y coraje para un matrimonio y su pequeño hijo, luego que el vehículo en el que viajaban fue impactado por alcance por un conductor irresponsable que, lejos de enfrentar las consecuencias, decidió escapar a toda velocidad de la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre la avenida República de El Salvador, metros antes del cruce con la calle Guadalajara, cuando Armando, quien conducía un automóvil MG en color negro, circulaba hacia el norte acompañado de su esposa y su hijo menor.

De acuerdo con el afectado, avanzaban respetando la circulación cuando, de manera repentina, un Nissan Versa en color dorado los impactó por la parte trasera, provocando daños visibles en la carrocería y un fuerte susto entre los ocupantes.

Tras el golpe, el conductor responsable descendió brevemente, siendo descrito como un hombre de complexión robusta y con un tatuaje visible en uno de sus antebrazos. Sin embargo, en lugar de asumir su responsabilidad, regresó rápidamente a su vehículo, dio reversa y aceleró con rumbo al norte, desapareciendo entre las calles aledañas.

Elementos de Seguridad Pública y Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, entrevistándose con la familia afectada y con vecinos que presenciaron el percance.

A pesar de implementar un recorrido de búsqueda en calles cercanas, no fue posible ubicar al responsable. Habitantes del lugar mostraron solidaridad con el matrimonio e incluso facilitaron grabaciones de cámaras de videovigilancia, las cuales podrían ser clave para identificar plenamente el vehículo fugitivo y a su conductor.

Las autoridades informaron que el caso será turnado ante el Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero del responsable y obligarlo a responder por los daños ocasionados.