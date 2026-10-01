Catean domicilio y aseguran sustancias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un domicilio de la colonia Elsa Hernández quedó bajo resguardo de las autoridades luego de que un cateo permitiera asegurar decenas de bolsas con sustancias que presentan características de cristal y marihuana.

La diligencia se realizó la noche del miércoles en un inmueble ubicado sobre la calle Cástulo B. Aguirre, entre los domicilios marcados con los números 606 y 610.

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de agentes de la Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano.

Durante la inspección, las autoridades localizaron 30 bolsas de plástico que contenían una piedra semigranulada con características de la droga conocida como cristal.

También fueron aseguradas otras siete bolsas que contenían hierba verde y seca, con características similares a la marihuana.

En la diligencia participaron el Ministerio Público y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y documentaron los indicios localizados en el inmueble.

El cateo fue autorizado por un juez de Primera Instancia en Materia Penal como parte de una carpeta de investigación.

Una vez concluida la intervención, el inmueble quedó bajo resguardo, mientras que las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar las acciones legales que procedan.