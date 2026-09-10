Reporta ebrio a mujer secuestrada y termina detenido

MONCLOVA, COAH.- Un supuesto reporte sobre una mujer privada de la libertad movilizó a policías municipales durante la mañana, pero al llegar al sitio no encontraron a ninguna víctima y terminaron deteniendo al hombre que pidió ayuda.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas en el cruce de Juan Tovar Torres y Álvaro Obregón, en la colonia Leandro Valle.

Intervención policial ante el reporte

Una vecina solicitó la intervención de la Policía Municipal luego de encontrarse con Juan Pérez Castillo, de 58 años, quien le aseguró que cerca de su domicilio había una mujer amarrada.

Ante la posibilidad de que se tratara de una situación de riesgo, los oficiales acudieron de inmediato para verificar el señalamiento.

Sin embargo, durante las primeras diligencias no localizaron a ninguna mujer retenida ni encontraron indicios que respaldaran el reporte.

Detención de Juan Pérez Castillo

En el lugar encontraron a Juan Pérez Castillo, conocido como "El Vaquero", quien se encontraba en evidente estado inconveniente.

Los oficiales procedieron con su detención y lo trasladaron para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Finalmente, el hombre quedó tras las rejas para cumplir con una sanción administrativa relacionada con el estado en que se encontraba.