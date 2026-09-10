Francisco Javier Zapata Nájera permanece grave tras atropellamiento

MONCLOVA, COAH.- En terapia intensiva permanece Francisco Javier Zapata Nájera, de 44 años, luego de resultar gravemente lesionado al ser atropellado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, en la colonia Guerrero.

El hecho ocurrió en la calle 13, cruce con avenida Sur, donde Francisco habría sido embestido por un automóvil Chevrolet gris.

Circunstancias del atropellamiento

De acuerdo con Virginia Nájera, madre del lesionado, el atropellamiento habría ocurrido después de una discusión entre Francisco y Edwin Rangel, quienes se encontraban conviviendo y comenzaron a jugar vencidas.

La familia relató que, después de que Francisco ganó, se produjo un altercado entre ambos. Posteriormente, según su versión, Edwin habría acudido por un automóvil y regresado al sitio acompañado de Eduardo Gómez.

Los familiares señalaron que desconocen quién de los dos hombres conducía el vehículo al momento del atropellamiento, por lo que pidieron a las autoridades esclarecer esta situación.

Francisco sufrió diversas lesiones de consideración y fue trasladado para recibir atención médica. Debido a su estado, posteriormente ingresó al área de terapia intensiva del IMSS.

Reacción de la familia y acciones legales

Ante la gravedad del caso, sus hermanos Julio Alberto y Jonathan Uriel Zapata Nájera acudieron ante el Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes y solicitar que se investiguen los hechos.

Mientras Francisco permanece hospitalizado, su esposa, Nohemí Sarahí Sifuentes Vázquez, y sus cuatro hijos esperan su recuperación. Dos de los menores tienen 13 y 14 años.

La familia aseguró que los hombres señalados continúan en libertad y que, hasta el momento, no se han acercado para conocer el estado de salud de Francisco ni para apoyar con los gastos de su atención médica.

Los familiares solicitaron que las autoridades continúen con las investigaciones, establezcan las responsabilidades correspondientes y esclarezcan lo ocurrido.