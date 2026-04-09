Mujer atenta contra su vida en Monclova por problemas económicos

MONCLOVA, COAH. — Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este jueves en la colonia Monclova 400, luego de que una mujer tratara de quitarse la vida ingiriendo cerca de 20 pastillas de Diazepam, debido a una fuerte depresión que atraviesa, presuntamente, por deudas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:40 horas, cuando vecinos y parientes de la afectada, identificada como Liz L de 49 años, solicitaron ayuda urgente al descubrir lo que había hecho dentro de un domicilio ubicado en la calle Manuel Charles.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al reporte, coordinándose con paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención médica a la mujer y la estabilizaron en el lugar.

Debido a la situación en la que fue encontrada, se determinó trasladarla al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración especializada y monitoreo continuo.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer habría estado atravesando una fuerte carga emocional relacionada con problemas económicos, situación que la orilló a tratar de matarse.

Gracias a la rápida intervención de familiares, policías y socorristas, se evitó que la situación escalara a una tragedia, quedando Liz bajo supervisión médica para garantizar su bienestar.

Las autoridades recordaron la importancia de pedir ayuda ante cualquier señal de crisis emocional, subrayando que la intervención temprana puede salvar vidas.