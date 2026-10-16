Amenaza menor con "desvivirse" tirándose del techo de su casa

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 16 años fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este viernes, luego de que familiares y una vecina solicitaran apoyo ante una situación de crisis en la colonia Chinameca.

El reporte se recibió alrededor de las 00:43 horas en el cruce de las calles Tenochtitlán y España, donde inicialmente la hermana del menor pidió la intervención de las autoridades por un conflicto familiar.

Intervención de la Policía Municipal

Posteriormente, una vecina alertó a los oficiales sobre la situación del adolescente, identificado como Isaías N, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y había expresado intenciones de hacerse daño.

La situación generó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron el apoyo policial para protegerlo y evitar que el conflicto se agravara.

Resguardo del menor

A petición de sus familiares, el menor fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo en el área destinada a adolescentes.