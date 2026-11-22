FRONTERA, Coah. - Un aparatoso accidente dejó un automóvil prácticamente destrozado y a su conductor hospitalizado, luego de que volcara sobre la ciclovía del libramiento Carlos Salinas de Gortari durante la mañana de este domingo.

El conductor, identificado como Marcelino, circulaba alrededor de las 06:00 horas en dirección al sur, a bordo de un Chevrolet Onix negro, cuando perdió el control al aproximarse a una pronunciada curva, antes de llegar a las instalaciones de la empresa Johnson Safety Systems.

Fuera de control, la unidad abandonó la cinta asfáltica y terminó sobre el espacio exclusivo para ciclistas, completamente volcada y con las cuatro ruedas hacia arriba.

La violencia del impacto dejó severamente dañada la carrocería. Incluso, uno de los neumáticos salió desprendido del vehículo, evidencia de la magnitud del percance.

Marcelino quedó lesionado dentro del automóvil, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Bomberos acudieron al sitio, le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía del Estado también se movilizaron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Entre las posibles causas del accidente se señalaron el exceso de velocidad y un probable estado de ebriedad del conductor; sin embargo, ambas circunstancias deberán ser confirmadas mediante las investigaciones correspondientes.

El percance ocurrió en una curva del libramiento Carlos Salinas de Gortari que, de acuerdo con los antecedentes señalados, registra numerosos accidentes automovilísticos.

La volcadura dejó un saldo de un conductor lesionado, cuantiosos daños materiales y un vehículo prácticamente convertido en chatarra, que terminó invadiendo la infraestructura destinada a la seguridad de los ciclistas.