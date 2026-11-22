MONCLOVA, COAH.- Un joven terminó hospitalizado luego de caer desde el techo de su vivienda hasta la banqueta, mientras realizaba trabajos en la azotea de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Monclova.

El lesionado fue identificado como Wilber Hernández, quien sufrió lesiones de consideración tras precipitarse desde la parte superior de su casa hasta el suelo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió la tarde del domingo, sobre la calle Castaños, cuando el joven se encontraba realizando labores en el techado de su propiedad.

De acuerdo con la información disponible, en determinado momento perdió el equilibrio y cayó desde las alturas, golpeándose directamente contra la banqueta.

Reacción de la familia y servicios de emergencia

El estruendo y la situación movilizaron a sus familiares, quienes, al percatarse de que se encontraba lesionado, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, una ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar. Los paramédicos descendieron para brindarle atención prehospitalaria y valorar las condiciones en las que se encontraba.

Tras realizar la evaluación inicial, los socorristas determinaron que Wilber necesitaba atención médica especializada, por lo que procedieron a trasladarlo a un hospital de la localidad.

Atención y seguimiento del caso

La movilización de los cuerpos de auxilio llamó la atención de los vecinos de la colonia, quienes observaron las maniobras de atención frente al domicilio donde ocurrió el percance.

Elementos de Seguridad Pública también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las actuaciones correspondientes.

El accidente convirtió una actividad doméstica en una emergencia que requirió la intervención de los cuerpos de rescate y el traslado del afectado para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se proporcionaron detalles adicionales sobre la evolución médica de Wilber Hernández ni sobre el diagnóstico de las lesiones que presentó.