CASTAÑOS, Coah. - La muerte de William Saucedo Arzola encendió un reclamo de justicia en Castaños. Sus familiares exigen que la Fiscalía investigue el accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo en la brecha a Palo Blanco y esclarezca la presunta huida del conductor involucrado.

De acuerdo con los señalamientos de familiares y testigos, Christian Venancio, conocido como "El Caspio", habría participado en el percance y presuntamente abandonado el lugar después del impacto, sin hacerse cargo de lo ocurrido.

Tras la tragedia, los deudos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita conocer el paradero del señalado y aportar datos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

La familia pidió que la Fiscalía tome en cuenta los testimonios disponibles, realice las investigaciones correspondientes y determine cómo ocurrió el accidente, así como las responsabilidades que pudieran derivarse.

Conflicto de intereses en la investigación

El reclamo también alcanzó el ámbito político municipal. Los familiares señalaron un posible conflicto de intereses debido al parentesco que atribuyen a Christian Venancio con la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, a quien identifican como su presunta cuñada.

Ante esta situación, exigieron que la presidenta municipal se mantenga al margen y que ninguna relación familiar influya en las investigaciones ni otorgue posibles privilegios al señalado.

Llamado a la ciudadanía

Los deudos insistieron en que el caso debe conducirse con imparcialidad y sin interferencias, para evitar que la muerte de William quede sin esclarecer.

Asimismo, hicieron un llamado a quienes tengan información sobre el paradero de Christian Venancio para que la proporcionen directamente a la Fiscalía y contribuyan con las autoridades.

Advirtieron que ninguna persona debe intentar localizarlo o confrontarlo por cuenta propia.

Mientras esperan avances en las investigaciones, los familiares mantienen su exigencia: que se esclarezca la muerte de William Saucedo Arzola y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.