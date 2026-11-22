MONCLOVA, Coahuila.– Una adolescente de 13 años resultó lesionada al salir proyectada de una cuatrimoto en movimiento, cuando recorría las instalaciones del Deportivo Parque AHMSA. El accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas del viernes, en las inmediaciones de la pista de atletismo. Ashley N viajaba en la parte posterior de una cuatrimoto Veloci, negra con rojo, conducida por su prima y acompañada de otra amiga, ambas menores de edad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, al circular por un tramo de terracería con material suelto, la adolescente que manejaba realizó una maniobra que provocó que Ashley perdiera el equilibrio y cayera violentamente contra el suelo.

La caída le ocasionó lesiones en el rostro, afectaciones en varias piezas dentales y múltiples escoriaciones. El accidente causó alarma entre las personas que se encontraban en el deportivo, quienes solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Acciones de la autoridad

Socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, brindaron atención prehospitalaria a la menor y la estabilizaron antes de trasladarla al Hospital Amparo Pape, donde quedó bajo valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes de la Policía Municipal también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. La cuatrimoto involucrada quedó asegurada.

Por su parte, la adolescente que conducía fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública, donde se realizaría el procedimiento correspondiente y se notificaría a sus tutores sobre el accidente.

Consecuencias del accidente

El percance puso de manifiesto los riesgos de permitir que menores de edad conduzcan vehículos motorizados, especialmente en superficies irregulares y sin condiciones adecuadas de seguridad para sus ocupantes.