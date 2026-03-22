Accidente en Monclova: Choque entre camioneta y Jetta deja herido

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de ayer, un violento choque vial dejó a un conductor con lesiones leves tras el percance ocurrido en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Félix Galván en la colonia Veteranos de la Revolución.

Los hechos se registraron cuando una camioneta Chevrolet Silverado, que circulaba por la zona, colisionó contra un vehículo Volkswagen Jetta color blanco, modelo 1999, ocasionando el fuerte impacto que dejó al conductor del auto afectado, identificado como Humberto Ayala, con heridas de consideración, aunque fuera de peligro.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando la Silverado, por causas aún no esclarecidas, invadió el carril contrario y chocó contra el Jetta de Ayala, quien, al momento del accidente, se desplazaba por la arteria con dirección hacia el norte. Testigos reportaron que el impacto fue de tal magnitud que el vehículo afectado terminó con el cofre y el guardafango delantero completamente dañados.

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos del Grupo GRUM, quienes atendieron rápidamente a Humberto Ayala. El conductor del Jetta fue trasladado al hospital más cercano para su valoración médica, donde se dictaminó que las lesiones no eran graves, pero necesitaba atención para evitar complicaciones mayores.

En el lugar también estuvieron presentes oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Por el momento, las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de las pericias para determinar las causas exactas del accidente, así como las responsabilidades de los involucrados.