Rescatan a mujer de 48 años tras intentar quitarse la vida en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — Una mujer de 48 años, identificada como Leonela Dinora N, fue rescatada con vida por su madre luego de intentar suicidarse ingiriendo pastillas de clonazepam, lo que le provocó una intoxicación por ingesta de medicamento.

La mujer, con domicilio en la calle Mutualismo con Privada Hernández, de la colonia 28 de Noviembre, fue encontrada con vida por su progenitora, quien solicitó ayuda de inmediato.

La madre de Leonela Dinora N trasladó a su hija al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica inmediata.

Trascendió que la paciente argumentó que solo quería dormir, ya que tiene problemas para conciliar el sueño; sin embargo, fue considerable la cantidad de pastillas que consumió.

Las autoridades médicas del hospital le brindaron la atención necesaria para contrarrestar los efectos de la intoxicación por clonazepam.

Importancia de la salud mental

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la salud mental y del acceso a servicios de apoyo para personas que enfrentan problemas de sueño y otros trastornos.

Es fundamental que quienes enfrentan dificultades busquen ayuda profesional y no recurran a medidas extremas.

Llamado a la población

De igual forma, las autoridades, tanto policiacas como de salud, hacen un llamado a la población para estar atentos a los signos de alerta y brindar apoyo a quienes lo necesiten, recordando que la vida es valiosa y que siempre hay esperanza.