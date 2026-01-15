Interviene Policía Municipal tras ataque de celos en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un arranque de celos terminó en daños materiales y la intervención de la Policía Municipal, luego que una mujer arrojó piedras contra una vivienda de la colonia Pedregal de San Ángel, al creer erróneamente que en el lugar aún vivía un antiguo amor.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Laredo, marcado con el número 915, donde una mujer identificada como Sara Maldonado protagonizó un episodio de enojo al pasar frente a la casa que, tiempo atrás, compartió con su entonces pareja sentimental. Al observar un automóvil estacionado en el exterior, dio por hecho que el hombre seguía residiendo ahí, lo que detonó su reacción.

Sin embargo, la vivienda ya no pertenece ni es habitada por el sujeto en cuestión. Actualmente, el inmueble es ocupado por José Ángel Vázquez Aguayo, quien además adquirió el vehículo que permanecía en el exterior, un Nissan Tsuru color arena, mismo que resultó afectado durante el ataque.

En medio de la confusión, la mujer tomó varias piedras y las lanzó contra el domicilio, logrando romper el vidrio trasero del automóvil y el cristal de la puerta trasera del lado del copiloto. Tras causar los daños, se retiró del sitio y se refugió en una vivienda cercana donde ahora vive.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y entrevistar a las partes involucradas. Al dialogar con la presunta responsable, los oficiales le explicaron que había causado daños a una propiedad ajena y que el vehículo ya no pertenecía a la persona que ella señalaba.

Pese a ello, la mujer se mostró renuente a asumir su responsabilidad, argumentando que ella había sufrido más en el pasado. Ante esta postura, los elementos policiacos orientaron al afectado para que procediera por la vía legal correspondiente.