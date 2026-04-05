Mujer se hiere tras ataque de celos en su familia

MONCLOVA, COAH.— Un arrebato de celos acabó en caos familiar y con una joven herida en la madrugada de este sábado, luego que le tiró un puñetazo al vidrio de su propio vehículo al 'desquitar' su enojo porque sus primas conversaban con su pareja sentimental.

El incidente ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada, en la calle 13 con 4 de la colonia Calderón, donde vecinos alarmados pidieron el apoyo de la Policía Municipal al escuchar gritos y ver a la joven completamente fuera de control, incluso agrediendo a su propio padre, identificado como Francisco.

Al arribar al domicilio, paramédicos de Cruz Roja Mexicana y los oficiales encontraron a Denisse, aún alterada y con una fuerte lesión en la mano derecha. Según relató su padre, la joven explotó en celos luego de ver que su pareja convivía con sus primas y, sin medir consecuencias, salió a la calle y golpeó con fuerza el vidrio del automóvil familiar.

El impacto le provocó una posible fractura, pues Denisse se quejaba de intenso dolor y presentaba una lesión visible. Los paramédicos intentaron trasladarla a un hospital para descartar daños mayores, pero la joven —quien se encontraba, presuntamente, en estado de ebriedad— se negó rotundamente a recibir atención médica.

Ante ello, los oficiales recomendaron al padre mantenerla bajo resguardo y calmarla, advirtiendo que, de continuar agresiva, tendrían que detenerla por alterar el orden y agredir a un familiar. El incidente quedó asentado por las autoridades como un caso de violencia familiar derivado de un ataque de celos.