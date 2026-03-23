Operativo de seguridad en Escuela Secundaria Federal número 2 de Monclova tras peleas

MONCLOVA, COAH.— La Escuela Secundaria Federal número 2 amaneció rodeada de patrullas y oficiales luego de que recientes hechos violentos —pelea entre alumnos, presencia de jóvenes ajenos al plantel y hasta un intento de agresión con arma blanca— encendieran las alarmas entre padres, maestros y autoridades.

El amplio operativo fue desplegado por elementos de Seguridad Pública, quienes instalaron vigilancia permanente en accesos y calles aledañas al plantel, ubicado en el Fraccionamiento Monclova. Los oficiales también realizaron revisiones preventivas a estudiantes y exalumnos que rondaban el área, principalmente durante los horarios de salida, considerados de mayor riesgo.

Según reportes previos, el plantel había sido escenario de varias riñas en las últimas semanas, además de un incidente donde un joven intentó agredir con un objeto punzocortante a un estudiante, lo que detonó la preocupación de la comunidad escolar.

Durante la jornada, las patrullas permanecieron apostadas en puntos estratégicos, mientras los uniformados efectuaban rondines constantes para disuadir la presencia de personas ajenas a la secundaria y evitar que los conflictos entre jóvenes escalaran nuevamente.

Entre la inquietud y el alivio, padres de familia observaron el despliegue policiaco. Algunos expresaron su preocupación por la violencia que se ha hecho presente tan cerca de sus hijos; otros agradecieron la intervención, al considerar que la seguridad era una necesidad urgente que ya no podía posponerse.

Autoridades municipales adelantaron que los operativos continuarán de manera indefinida hasta garantizar la tranquilidad en la zona y evitar que la Secundaria Federal número 2 vuelva a convertirse en escenario de riñas, amenazas o agresiones que pongan en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil.