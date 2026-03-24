FALLECE TRAS ESTRELLARSE CONTRA PUENTE EN EL PAPE

MONCLOVA, COAH.— Una violenta colisión contra la base de un puente vehicular en el bulevar Harold R. Pape cobró la vida de un automovilista durante la madrugada, luego que el conductor perdiera el control de su camioneta y quedara gravemente lesionado.

El fallecido fue identificado como Carlos Alberto Marrero Garza, quien inicialmente sobrevivió al impacto y fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde ingresó en estado crítico debido a las lesiones severas que presentó.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió poco antes de las 23:30 horas, a la altura de la colonia Obrera, cuando Carlos Alberto viajaba hacia el sur sobre la principal arteria monclovense. De acuerdo con los primeros peritajes, la velocidad inmoderada y la falta de uso del cinturón de seguridad fueron factores clave que agravaron la tragedia. Al pasar frente a la Estandar 2, el conductor perdió el control y se estrelló de lleno contra la estructura de señalamiento del puente.

La camioneta Ford Territory color vino quedó prácticamente destruida. El conductor terminó semi prensado entre los fierros retorcidos, por lo que cuerpos de emergencia utilizaron equipo hidráulico para liberarlo. Tras varios minutos de maniobras, paramédicos del SAMU lograron trasladarlo aún con signos vitales.

Detalles confirmados sobre el estado de salud

Ya en el hospital, especialistas del área de urgencias detectaron un probable traumatismo craneoencefálico, lesiones torácicas de consideración y un fuerte golpe en la región cervical. Pese a los esfuerzos médicos y a las maniobras de reanimación practicadas, Carlos Alberto sufrió un paro cardiorrespiratorio alrededor de la 01:30 de la madrugada, momento en que se confirmó su fallecimiento.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al SEMEFO, donde se determinarán con precisión las causas de la muerte.

Impacto en la comunidad

El fuerte choque dejó como recordatorio los riesgos de conducir a exceso de velocidad en zonas urbanas y la importancia del uso del cinturón de seguridad, cuya ausencia resultó determinante en el fatal desenlace.