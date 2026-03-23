Incendio en Monclova: Bomberos evitan daños en propiedades cercanas

MONCLOVA, COAH.— La calma de la noche se quebró de golpe cuando el brillo anaranjado de un incendio comenzó a iluminar la avenida Montessori, donde un pastizal a la orilla del arroyo ardió con intensidad, generando tensión entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

El siniestro ocurrió anoche, luego de que una columna de humo se elevara rápidamente desde la maleza seca, alertando a residentes y conductores, quienes no dudaron en solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia. El viento avivó las llamas, haciendo que el fuego avanzara con rapidez a lo largo del cauce, amenazando con extenderse fuera de control.

Lo que más generó preocupación fue la cercanía del incendio con diversos establecimientos: una gasolinera, un hotel y una clínica ubicados a pocos metros del área afectada. Ante el riesgo evidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron de inmediato y comenzaron a trabajar contrarreloj.

Los tragahumo realizaron una maniobra coordinada para frenar el avance del fuego hacia las propiedades, evitando que las llamas alcanzaran estructuras que pudieron haber desatado una emergencia mayor. Tras varios minutos de labor intensa, los bomberos lograron sofocar el incendio sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas.

Vecinos que se concentraron a observar las labores de control admitieron haber sentido temor de que el fuego se propagara hacia las construcciones cercanas, pero la rápida intervención de los rescatistas evitó una tragedia.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de evitar la quema de basura o pastizales, especialmente en temporada seca, ya que este tipo de prácticas puede generar incendios que se salgan de control en cuestión de minutos.