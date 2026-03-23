Accidente de taxi deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como una maniobra desesperada para evitar un atropello terminó convirtiéndose en un violento accidente que dejó a dos integrantes de una familia lesionados, luego que un taxi perdió el control y se estrelló de frente contra una camioneta en la avenida Constitución, esquina con la avenida Montessori.

Los hechos ocurrieron anoche, cuando un vehículo de alquiler de la línea Taxímetros Guadalupe circulaba por la transitada vía. Según los primeros reportes, un motociclista se le atravesó sin precaución, obligando al chofer del taxi a realizar un viraje repentino para esquivarlo.

La maniobra, lejos de evitar el percance, provocó que el taxista invadiera el carril contrario y terminara impactándose de frente contra una Dodge Caravan blanca en la que viajaba una familia.

El estruendo del choque alarmó a vecinos y automovilistas, quienes de inmediato solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio. A consecuencia del impacto, una mujer y un joven que viajaban en la camioneta resultaron lesionados.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los afectados, trasladándolos minutos después a un hospital para una valoración más completa. En tanto, elementos de Control de Accidentes acordonaron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para establecer responsabilidades.

Aunque la imprudencia del motociclista aparece como la causa inicial del siniestro, serán las investigaciones oficiales las que determinen con precisión cómo ocurrió la cadena de errores que dejó daños materiales importantes y un susto mayúsculo entre quienes presenciaron la escena.