Bomberos controlan incendios en Monclova: Sin heridos

MONCLOVA, COAH.- Una intensa noche de trabajo enfrentaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos al atender dos incendios en distintos puntos de la ciudad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, evitando que ambos siniestros terminaran en tragedias mayores.

El primer reporte se registró minutos antes de la medianoche, alrededor de las 23:50 horas, cuando vecinos de la colonia Posada del Sol alertaron al Sistema Estatal de Emergencias sobre un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Agustín Arroyo y Francisco Jiménez.

La llamada generó una rápida movilización de los vulcanos, quienes al arribar encontraron que las llamas consumían parte del patio del domicilio y comenzaban a extenderse hacia el interior de la vivienda.

La situación puso en alerta a los habitantes del sector debido al riesgo de que el fuego alcanzara inmuebles contiguos. Durante varios minutos, los apagafuegos trabajaron intensamente para contener y sofocar el incendio, logrando finalmente evitar que se propagara a las casas vecinas.

Cuando parecía que la jornada había terminado, cerca de las 03:00 horas de este sábado volvió a sonar el teléfono de emergencia de la Central de Bomberos.

En esta ocasión, habitantes del sector Colinas de Santiago reportaron un incendio al interior de una vivienda abandonada ubicada sobre la calle Paseo de Santiago, en su cruce con Indios Tobosos.

Debido a que el inmueble es señalado por vecinos como un sitio frecuentado por personas ajenas al sector, se presumía que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional. Elementos de la Policía Municipal acudieron en apoyo de los bomberos para resguardar la zona mientras se realizaban las maniobras de combate al fuego.

Antes de iniciar las labores de extinción, los rescatistas inspeccionaron cuidadosamente el interior del inmueble para descartar la presencia de personas atrapadas o lesionadas.

Tras confirmar que la vivienda se encontraba deshabitada, los vulcanos procedieron a sofocar las llamas hasta eliminar por completo cualquier riesgo de reactivación.

Afortunadamente, en ninguno de los dos incendios se reportaron personas lesionadas, aunque ambos incidentes generaron preocupación entre vecinos que observaron cómo el fuego iluminaba la madrugada y obligaba a una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.