Rescatan a hombre tras intentar tomar trágica decisión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- En una dramática escena que mantuvo en vilo a automovilistas y autoridades, un hombre fue rescatado la madrugada del jueves luego de ser encontrado sobre el barandal de un puente en la colonia Progreso, donde amenazaba con lanzarse al vacío. El angustioso incidente se registró alrededor de las 01:00 horas, generando una rápida movilización de cuerpos de seguridad en la zona.

César Adrián Gutiérrez, de 32 años, habitante de la colonia Las Flores, se encontraba en estado de ebriedad y atravesaba una grave crisis emocional que lo llevó a poner en riesgo su vida. Según los reportes de la Policía Municipal, el hombre se encontraba visiblemente alterado, lo que complicaba las maniobras de rescate.

Los automovilistas que circulaban por el puente al notar la presencia de Gutiérrez, quien se había sujetado del barandal y amenazaba con lanzarse, rápidamente dieron aviso a las autoridades. A su llegada, los agentes comenzaron a dialogar con el hombre en un intento por persuadirlo de que desistiera de su intento. Sin embargo, los esfuerzos iniciales fueron infructuosos, ya que Gutiérrez mostraba claros signos de descontrol emocional, lo que hizo más peligrosa la situación.

Ante el riesgo inminente de un desenlace fatal, los policías optaron por intervenir de manera más directa. Con cautela y aprovechando un momento de distracción, los agentes lograron acercarse al hombre y sujetarlo con firmeza, retirándolo del borde del puente. El rescate fue descrito como un acto de valentía, ya que cualquier error podría haber tenido consecuencias fatales.

Una vez a salvo, Gutiérrez fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo. El hombre permanecerá bajo custodia mientras se le brindan los recursos necesarios para superar el difícil momento que atraviesa.

El incidente, que dejó a los vecinos y transeúntes con el corazón en un puño, destacó la rápida intervención de las autoridades y la importancia de mantener la calma en situaciones de alto riesgo. Afortunadamente, todo terminó con el rescate exitoso del hombre, evitando una tragedia en la colonia Progreso.