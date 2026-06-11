Frontera: Cuatro personas heridas tras choque

FRONTERA, COAH.– La imprudencia al volante estuvo a punto de desencadenar una tragedia familiar la tarde de este jueves, luego que un padre de familia ignoró la luz roja de un semáforo y provocó un fuerte accidente en pleno sector Centro de Ciudad Frontera, dejando como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Almadén y Progreso, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la ciudad, donde se movilizaron paramédicos de Cruz Roja y Cruz Ámbar, además de oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Alexis Hernández Lugo, conductor de un Ford Focus gris circulaba por la calle Almadén con dirección al poniente acompañado de su esposa y sus dos hijos pequeños. Sin embargo, al llegar a la intersección presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y se atravesó al paso de otro vehículo que contaba con preferencia de circulación.

La unidad afectada fue un Ford Focus color rojo conducido por Ana Lilia Muñoz, de 52 años de edad, quien viajaba acompañada por su hija sobre la calle Progreso. Sin posibilidad de evitar el impacto, el automóvil familiar se estrelló en la parte del costado trasero de lado derecho de Ana.

La fuerza de la colisión fue tal que el automóvil rojo giró violentamente hasta quedar en sentido contrario a la circulación, bloqueando parcialmente la vialidad y provocando momentos de tensión entre automovilistas y comerciantes del sector.

Paramédicos de Cruz Ámbar brindaron atención a la esposa del presunto responsable y a los dos menores que viajaban en el Ford Focus gris, determinando su traslado a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a las lesiones que presentaban y a la cercanía del hospital. La mujer resultó con una lesión en la cabeza tras golpearse contra el parabrisas, el cual quedó completamente estrellado debido a la fuerza del impacto. Por su parte, los menores fueron llevados para una valoración médica especializada y descartar lesiones internas.

Mientras tanto, paramédicos de Cruz Roja atendieron a Ana Muñoz en el lugar de los hechos. Afortunadamente, las lesiones que presentó no ameritaron su traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y elaboraron el croquis para determinar las responsabilidades. Posteriormente ordenaron el retiro de las unidades involucradas para liberar la circulación y evitar nuevos percances en la zona.

Trascendió que ambas partes serían presentadas ante las autoridades competentes para buscar un acuerdo respecto a la reparación de los daños materiales ocasionados por el accidente.