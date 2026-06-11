Comerciante sufre caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía ser el final de una jornada laboral terminó con una movilización de cuerpos de emergencia la noche de este miércoles, luego que una comerciante sufriera una aparatosa caída en las inmediaciones del Estadio Monclova y resultara lesionada.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Acereros, cuando Carol de la Cruz se encontraba retirando mercancía y diversos artículos tras concluir sus actividades de venta en el inmueble deportivo.

De acuerdo con testigos, la trabajadora realizaba varios viajes entre el estadio y un vehículo estacionado en el exterior para guardar sus pertenencias antes de retirarse a su domicilio. Sin embargo, en uno de sus recorridos intentó cruzar el camellón central y perdió el equilibrio.

La mujer tropezó y cayó violentamente sobre el pavimento, quedando inmovilizada debido al intenso dolor que comenzó a sentir en la región de la cadera, situación que alarmó a otras personas que se encontraban en el lugar.

Compañeros de trabajo y ciudadanos que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de que la lesionada no podía incorporarse por sus propios medios.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y realizaron una valoración médica en el sitio.

Debido a las molestias que presentaba y ante la posibilidad de una lesión de mayor consideración, los socorristas determinaron trasladarla a un hospital para que recibiera atención especializada y se le practicaran estudios médicos que permitieran descartar una fractura.

De manera extraoficial trascendió que la mujer fue llevada al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde permanecería bajo observación médica.

Afortunadamente, el incidente no involucró vehículos ni a terceras personas, tratándose de una caída accidental que movilizó a los cuerpos de rescate y generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector.