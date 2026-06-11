Accidente entre tractocamión y automóvil en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un aparatoso accidente estuvo a punto de terminar en tragedia la mañana de este jueves en el entronque del libramiento Carlos Salinas de Gortari y la carretera federal número 30, luego que el operador de un tractocamión presuntamente invadiera el derecho de vía de un automóvil al que se le metió al paso.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Estatal de Coahuila, quienes acudieron para brindar auxilio y tomar conocimiento del percance.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Alejandro Torres Lozano, de 41 años de edad, conducía un tractocamión Kenworth color blanco sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari. Al llegar a la intersección con la carretera federal 30, intentó incorporarse a la circulación con dirección al poniente utilizando un retorno.

Sin embargo, presuntamente no tomó las precauciones necesarias y terminó atravesándose en la trayectoria de un Volkswagen Virtus color negro que era conducido por Alfredo Montes Ortiz, quien circulaba con preferencia de paso.

La pesada unidad recibió el impacto del automóvil por un costado, quedando el coche con severos daños materiales, principalmente en la parte frontal, además de generar momentos de angustia entre automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el aparatoso choque, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Alfredo Montes Ortiz, quien manifestó molestias físicas derivadas del fuerte impacto. Afortunadamente, luego de ser valorado, se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida ni ameritaban traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, mientras que una grúa retiró el vehículo afectado para trasladarlo a un corralón.

Finalmente, trascendió que el operador del tractocamión buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para la reparación de los daños ocasionados en el percance.