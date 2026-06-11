Pipa de agua provoca corte de energía en colonia Barrera de Monclova

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia de un operador de una pipa repartidora de agua provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este jueves en la colonia Barrera, luego que accidentalmente enganchó el cableado eléctrico y causó daños de consideración que dejaron sin energía a varias familias del sector.

Los hechos se registraron sobre la calle Olimpiada, entre la calle Chamizal, donde vecinos observaron cómo la pesada unidad avanzaba por la vialidad y terminó jalando los cables de energía eléctrica que cruzaban por encima de la calle.

De acuerdo con testigos, el conductor continuó su marcha pese al incidente, provocando que varios cables se reventaran, dañando además mufas y que incluso un poste resultara severamente dañado debido a la tensión generada por el arrastre del tendido eléctrico.

La situación generó momentos de alarma entre los habitantes del sector, ya que los cables energizados quedaron colgando sobre la vía pública, representando un peligro para peatones, automovilistas y residentes de la colonia.

Ante el riesgo inminente, vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, movilizándose rápidamente oficiales de peritaje para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el informe correspondiente.

Asimismo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para resguardar la zona y eliminar cualquier situación de peligro, mientras que personal de Protección Civil delimitó el área afectada e impidió el paso de personas y vehículos.

Debido a que los cables derribados obstruían completamente la circulación, la calle tuvo que ser cerrada de manera temporal mientras se realizaban las labores de seguridad y se solicitaba la intervención de una cuadrilla especializada para reparar los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica.

Las maniobras se prolongaron durante varios minutos, mientras decenas de familias permanecían sin servicio de energía eléctrica a la espera de que se restableciera el suministro.

Autoridades señalaron que el operador de la pipa deberá responder por los daños ocasionados tanto al cableado como al poste afectado, además de las afectaciones generadas a los vecinos de la colonia Barrera.