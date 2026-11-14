¡Borrachazo! Se le atraviesa luminaria

MONCLOVA, COAH.- Un viaje que tenía como destino su domicilio estuvo a punto de terminar en tragedia para Homero Flores Martínez, luego de que presuntamente condujera bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, hasta perder el control de su camioneta y estrellarse contra una luminaria.

El aparatoso accidente ocurrió durante la noche del jueves sobre la avenida Oriente, a la altura de la calle 46, en la colonia 21 de Marzo, cuando Homero se desplazaba en una Nissan Rogue negra, de procedencia extranjera, con dirección a su vivienda en la colonia Lomas de San Miguel.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el dominio del volante debido a la velocidad a la que circulaba, por lo que terminó saliéndose del camino y chocando de lleno contra un poste de alumbrado público.

La fuerza del impacto provocó daños considerables en la estructura y generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron ayuda a través de los números de emergencia. En el reporte recibido por los cuerpos de rescate se advertía que el conductor presuntamente se encontraba prensado entre los fierros retorcidos de la camioneta, lo que hizo pensar que la situación era mucho más grave.

Sin embargo, al arribar los paramédicos y revisar la unidad, confirmaron que Homero no estaba atrapado y había logrado salir de la camioneta. Aunque presentaba algunas lesiones, no se encontraba prensado, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar. Los socorristas valoraron la posibilidad de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una revisión médica.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de resguardar el área y restringir temporalmente la circulación, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaba para asegurar la luminaria, que quedó severamente dañada y con riesgo de caer.

Detalles confirmados

Finalmente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente, determinar las responsabilidades del conductor y cuantificar los daños ocasionados a la infraestructura pública.