Le pega a auto en pleno Centro

MONCLOVA, COAH.- Un descuido al volante provocó un choque por alcance la tarde de este viernes en calles de la Zona Centro, donde una camioneta terminó impactándose contra un automóvil que circulaba delante de ella, dejando daños materiales y la movilización de las autoridades de vialidad.

El percance se registró en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, hasta donde acudieron elementos de Tránsito y del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de lo sucedido.

Como presunto responsable fue señalado Rogelio Bernal, quien conducía una Dodge Caravan negra y, al no conservar la distancia de seguridad, terminó golpeando por la parte posterior a un Nissan Versa azul, manejado por César Suárez.

A raíz del impacto, el vehículo afectado presentó daños materiales, por lo que su conductor solicitó la intervención de las autoridades para que se hicieran cargo del accidente y se determinara quién debía responder por las afectaciones.

Acciones de la autoridad

En primera instancia, elementos de Tránsito abanderaron el cruce y pidieron a los conductores orillar sus unidades, con el propósito de evitar que el percance provocara mayores complicaciones a la circulación.

Posteriormente, oficiales de Control de Accidentes realizaron las entrevistas correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer las circunstancias del choque y deslindar responsabilidades.

Detalles confirmados

Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a la Jefatura, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados al Nissan Versa.