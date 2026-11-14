Se ´ensarta´ jovencito en portón de su casa

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 14 años terminó clavándose en el estómago uno de los picos de la barda de su domicilio cuando intentó brincar hacía la propiedad tras salir de clases, lo que causó la movilización de vecinos y autoridades hasta la colonia 5 de Abril.

El accidente ocurrió cuando Edson N intentó ingresar a su casa tras salir de clases.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas de este viernes, en un domicilio de la calle Fresno, donde Edson N quedó atrapado luego de que una varilla se le incrustara en el abdomen. De acuerdo con los primeros informes, el menor llegó de la secundaria y encontró cerrado el acceso a su casa. Al no poder ingresar, decidió trepar el portón para pasar al otro lado; sin embargo, durante la maniobra perdió el equilibrio y cayó sobre uno de los extremos metálicos.

Los vecinos ayudaron a liberar al menor de la barda donde quedó atrapado.

Los gritos de dolor alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas y encontraron al estudiante atorado en la estructura. Sin perder tiempo, se organizaron para auxiliarlo y consiguieron liberarlo cuidadosamente, procurando no agravar la lesión. Los padres del adolescente se encontraban trabajando cuando ocurrió el accidente, pero fueron avisados de inmediato y se trasladaron al domicilio para acompañar a su hijo.

Edson N fue trasladado al IMSS para recibir atención médica especializada.

Al ser alertados sobre lo que ocurría en su hogar, el padre de familia interceptó una patrulla informando a los elementos de Tránsito Municipal que la tripulaban sobre el accidente que había protagonizado en su hogar. A la llegada de las autoridades se confirmó la emergencia, por lo que se solicitó el apoyo de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron con rapidez al domicilio donde se encontraba el menor herido. Una vez que los socorristas lograron brindarle los primeros auxilios, el estudiante de 14 años fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención especializada. Su madre lo acompañó durante el traslado en la ambulancia, mientras que su padre se dirigió al hospital en un vehículo particular. El adolescente quedó bajo valoración médica para determinar el alcance de la lesión y descartar posibles daños internos, debido a la zona del cuerpo en la que resultó herido.