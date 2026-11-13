Provoca choque en cadena y termina involucrando a cuatro vehículos

DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Un frenón que no llegó a tiempo convirtió el tráfico del bulevar Harold R. Pape en una carambola de cuatro vehículos, luego de que el conductor de una camioneta chocara por alcance contra un automovil y desatara una serie de impactos que terminaron involucrando a otras dos unidades.

El accidente se registró la tarde de este viernes, a la altura del cruce con la calle General Bravo, en las inmediaciones del fraccionamiento Carranza, cuando Alexis Romo circulaba hacia el sur en una Ford Explorer Sport gris.

Al aproximarse a la intersección con la calle Matamoros, el conductor presuntamente no advirtió que el tránsito se encontraba detenido y terminó estrellándose contra la parte trasera de un Suzuki Swift blanco, conducido por Emanuel Terrazas.

El golpe provocó que el automovil compacto fuera impulsado hacia adelante y se impactara contra una Mazda CX-3 blanca, manejada por Emilio "N", de 17 años. A consecuencia de la colisión, esta última unidad también perdió su trayectoria y chocó contra una Chevrolet Tornado blanca, conducida por Gastón de Hoyos.

El efecto en cadena dejó daños en los cuatro vehículos y a uno de los conductores con molestias físicas, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a Emanuel Terrazas, quien conducía el Suzuki Swift. Tras revisarlo, determinaron que no presentaba lesiones de consideración y que no requería traslado hospitalario.

En tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes abanderaron los carriles lateral e izquierdo del bulevar Pape para evitar otro percance, mientras recababan información y realizaban el peritaje correspondiente.

Una vez concluidas las diligencias, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal para buscar un acuerdo relacionado con la reparación de los daños materiales.

Finalmente, la Ford Explorer Sport señalada como responsable fue asegurada y retirada del lugar con apoyo de una grúa, para quedar depositada en un corralón mientras se resuelve la situación.