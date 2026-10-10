Choca empresario hotelero en la colonia Del Pueblo

MONCLOVA, COAH.- El empresario hotelero y promotor turístico Armando de la Garza Gaytán protagonizó un accidente automovilístico en la colonia Del Pueblo, luego de que un vehículo presuntamente se atravesara en su camino cuando circulaba por la calle Cuauhtémoc.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Manuel Acuña, donde se registró el impacto entre una camioneta Ford Escape gris, conducida por el empresario monclovense, y un automóvil Ford Fusion del mismo color, al volante del cual se encontraba Alfonso Martínez, de 26 años.

Circunstancias del accidente

De acuerdo con la información proporcionada, De la Garza Gaytán circulaba sobre la calle Cuauhtémoc en dirección al sur del municipio, cuando el otro conductor intentó cruzar hacia el poniente por la calle Manuel Acuña.

Presuntamente, el joven no tomó las debidas precauciones al realizar la maniobra, lo que habría provocado una invasión de carril y el posterior choque contra la camioneta del empresario.

El Ford Fusion recibió el impacto en su costado lateral derecho, lo que ocasionó daños materiales de consideración en ambas unidades.

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los ocupantes de los vehículos y confirmaron que ninguno presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Respuesta de las autoridades

Por su parte, elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, las autoridades llevaron a cabo las actuaciones necesarias para que los conductores pudieran llegar a un acuerdo por los daños materiales, conforme al procedimiento aplicable.

A pesar de lo aparatoso del choque y de las pérdidas económicas ocasionadas, el accidente no dejó personas lesionadas.