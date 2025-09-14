Se estrella y parte poste

MONCLOVA, COAH.- De milagro salvó la vida Óscar Hernández Tobías, de 35 años, luego de que durante la madrugada del sábado se impactara contra un poste de concreto en la colonia Las Estancias.

El conductor viajaba a toda velocidad en una Ford Escort blanca sobre el Antiguo Camino a Hermanas, pero al llegar al cruce con Nueva Orleans se quedó dormido al volante y terminó directo contra la estructura.

Vecinos que escucharon el estruendo llamaron de inmediato al 911, llegando en minutos paramédicos de GUBC y elementos municipales.

Aunque el sujeto iba bajo los efectos del alcohol, solo resultó con golpes leves, sin necesidad de traslado al hospital. No corrió con la misma suerte su vehículo, ya que quedó hecha chatarra del frente.

Policías municipales procedieron a detenerlo por conducir ebrio y causar daños, mientras una grúa se llevó el vehículo al corralón.