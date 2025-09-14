Trailero arranca cables de electricidad en Centro de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un trailero provocó un grave incidente en pleno Centro de Monclova, cuando, debido al exceso de dimensiones de su unidad, arrancó cables de electricidad causando caos y desconcierto entre los comerciantes establecidos.

El accidente ocurrió cerca del mediodía del sábado, cuando José Aguirre, operador de un camión Kenworth de color blanco, circulaba por la calle Allende, entre las calles Zaragoza e Hidalgo.

Al parecer, la caja del quinta rueda, por su tamaño, se enganchó con los cables de energía eléctrica que atraviesan la vía, y el conductor, al no percatarse de lo sucedido, continuó su marcha hasta reventar completamente el cableado, el cual quedó tirado en la calle.

El incidente dejó a varios establecimientos de la zona sin energía eléctrica, lo que causó inconvenientes a los comerciantes, quienes no dudaron en llamar a las autoridades para reportar el daño.

Al llegar al lugar, oficiales del Departamento de Control de Accidentes de la Policía Municipal dieron alcance al trailero, quien se mostró dispuesto a responder por los daños ocasionados.

José Aguirre fue contactado por el ajustador de la unidad, quien se encargó de gestionar el pago de los daños al cableado antes de permitir que el conductor continuara con su camino.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, pero sí causó considerables daños, lo que generó un gran malestar entre los afectados, quienes se mostraron preocupados por la falta de señalización o medidas para evitar este tipo de incidentes en el Centro de la ciudad.

Las autoridades pidieron el apoyo del personal de la Comisión Federal de Electricidad para que acudieran a reparar los daños que causó el trailero a su paso.