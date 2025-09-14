Accidente vial en Monclova: Camioneta Ford impacta Nissan Versa en cruce de avenidas

MONCLOVA, COAH.- La noche del viernes se registró un accidente vial en el cruce de la avenida Montessori y el bulevar Harold R. Pape, donde una camioneta Ford Edge color arena impactó contra un Nissan Versa 2024 de color blanco.

La conductora afectada fue identificada como Juanita Guadalupe Ramos García, quien resultó con daños en su unidad tras el choque.

Testigos refirieron que el conductor responsable huyó de inmediato del lugar sin detenerse a responder por el percance. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio, pero no lograron ubicar al responsable, por lo que el caso quedó asentado como choque tipo pega y huye.

El accidente dejó como saldo únicamente daños, mientras se realizan las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del conductor prófugo.