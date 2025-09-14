Accidente Vehicular en Monclova: Conductor Escapa Tras Choque

MONCLOVA, COAH. – Un accidente vehicular ocurrido la mañana del sábado en la avenida Adolfo López Mateos dejó como saldo considerables daños en uno de los vehículos involucrados y la fuga del conductor responsable.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Juan Escutia, en la colonia Fraccionamiento Aguilar, y movilizó a los oficiales del Departamento de Control de Accidentes para hacer el levantamiento del reporte correspondiente.

El incidente involucró a dos vehículos, un Chrysler Cruiser de modelo 2009 y un Nissan Versa de modelo 2017.

El vehículo de mayor antigüedad, color gris y con placas 000708 FC, fue el que impactó al Nissan Versa azul, propiedad de Odilón López Vázquez.

Tras el fuerte impacto, el conductor del Chrysler se dio a la fuga, dejando el vehículo de su propiedad abandonado en el lugar.

El propietario del Nissan, quien se encontraba circulando en dirección al poniente sobre la avenida, fue el único afectado, reportando únicamente daños en su vehículo.

Aunque la colisión no dejó personas lesionadas, el propietario del Nissan señaló que el conductor del Chrysler no hizo ningún intento por asumir responsabilidad por el choque pues escapó, lo que provocó que la policía se movilizara rápidamente al lugar.

Los oficiales del Departamento de Control de Accidentes elaboraron el peritaje correspondiente y procedieron a asegurar ambos vehículos involucrados en el choque.

El automóvil que causó el percance fue dejado bajo resguardo en un corralón por las autoridades mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero del conductor que decidió huir.

Por ahora, las autoridades se encuentran trabajando para dar con el responsable, quien podría enfrentar cargos por daños y por la fuga del lugar del accidente.