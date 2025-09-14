Intervención policial por individuo ebrio en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Vecinos de la colonia Libertad se llevaron un gran susto la tarde del sábado, al encontrar a un hombre tirado sobre la privada Pino Suárez, pensando que se trataba de una persona sin vida.

De inmediato reportaron la situación a las autoridades, quienes acudieron al lugar y confirmaron que el individuo únicamente se encontraba en completo estado de ebriedad y dormido en la calle.

El sujeto estaba tan alcoholizado que no pudo proporcionar sus datos generales, por lo que fue detenido y trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo para evitar algún accidente mayor.