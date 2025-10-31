Joven motociclista resulta herido en choque vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista resultó con serias lesiones luego de estrellarse contra un automóvil que se atravesó al paso mientras trata de retornar por la avenida Las Torres, hecho que generó la movilización de paramédicos y autoridades municipales durante el mediodía del viernes.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas en el cruce con la calle 11, cuando Saúl Alejandro Vázquez, de 25 años, se desplazaba a bordo de su motocicleta Vento, modelo 2025, de color rojo y negro, con dirección al sur.

Según testigos, la conductora de un Chevrolet Malibu azul, modelo 2015, Evelin Michel Chacón Castillo, intentó retornar sin percatarse de la proximidad del motociclista, provocando que se estampara en su auto.

Tras el impacto, Saúl salió proyectado sobre el pavimento, resultando con contusión en el brazo derecho y muñeca, así como dolor en la rodilla izquierda y en la parte interior del pie derecho.

Su estado fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes estabilizaron al afectado en el lugar antes de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

Elementos de oficiales del Departamento de Control de Accidentes llegaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades.

La motocicleta terminó con daños considerables, mientras que el automóvil involucrado presentó afectaciones en su estructura tras el impacto.

Afortunadamente, no se reportaron más personas lesionadas y la vialidad se restableció tras las diligencias oficiales.