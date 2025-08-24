Guardia Nacional investiga choque en Agujita

SABINAS, COAH.- Daños materiales de consideración fue el resultado del choque por alcance entre un automóvil Volkswagen Jetta y una camioneta Ford Explorer, ocurrido sobre el bulevar Dávila Moncada en la Villa de Agujita, afortunadamente sin lesiones graves para los tripulantes de ambos vehículos.

Automovilistas que circulaban por el sector fueron quienes dieron aviso a las autoridades al observar la magnitud del choque. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención a los tripulantes, mientras que elementos de la Guardia Nacional, división caminos, y de la Policía Preventiva se encargaron de coordinar la circulación vehicular. El tráfico se vio afectado en ambos sentidos por varios minutos, lo que requirió una coordinación eficiente para evitar mayores complicaciones.

Afortunadamente no se confirmaron lesionados de gravedad. Sin embargo, al menos una persona fue valorada por golpes derivados del choque. Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención médica a los afectados y los trasladaron a un centro médico para su valoración y tratamiento.

La Guardia Nacional será la encargada de determinar las causas del accidente, que podrían estar relacionadas con la velocidad y la falta de precaución al incorporarse al carril. Este tramo carretero es uno de los más transitados de la región carbonífera, debido a que conecta a Sabinas con Nueva Rosita, y frecuentemente se registran percances por el intenso flujo vehicular, incluidos tráileres de carga pesada.

Las autoridades de vialidad reiteran el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre unidades y extremar precauciones al circular por la carretera federal 57.