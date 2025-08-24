Detenido conductor tras choque con fuga de gas en Bulevar Harold R. Pape

Un brutal choque ocurrido sobre el Bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Los Álamos, dejó como saldo dos personas lesionadas y una fuga de gas que movilizó a las autoridades y cuerpos de rescate ante el riesgo inminente de una explosión.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas del sábado e involucró a un taxi Nissan Tsuru y una Ford Explorer conducida por José Fidencio Martínez Hernández, quien, según testigos, circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y embistió de forma brutal al vehículo de alquiler cuando circulaba en dirección al sur.

El impacto fue tan fuerte que el taxi de la línea Taxímetros de Guadalupe Oriente, de color blanco, quedó completamente destrozado, dejando a su conductor, Miguel Ángel Narváez Torres, atrapado entre los fierros retorcidos.

Mientras tanto, Juan Manuel Cortez Campos, de 59 años, acompañante de José Fidencio, sufrió una grave lesión en la cabeza, siendo rápidamente auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Al llegar al lugar, oficiales del Departamento de Control de Accidentes notaron una fuga de gas proveniente del taxi, lo que generó una alarma inmediata.

Los bomberos, al percatarse del riesgo de explosión, comenzaron a trabajar con urgencia para controlar la fuga, mientras que los paramédicos atendían a las víctimas.

La situación, tensada por la posibilidad de una explosión, movilizó a socorristas, bomberos y autoridades municipales, quienes no dudaron en actuar con rapidez para evitar una tragedia mayor.

El conductor de la Ford, José Fidencio Martínez, fue detenido y asegurado por su probable responsabilidad en el choque, que causó no solo daños materiales sino también graves lesiones a las dos personas involucradas. La situación generó un caos vehicular, con el bulevar Pape paralizado mientras los cuerpos de rescate realizaban las labores correspondientes.

El taxista fue liberado de los restos del vehículo tras varios minutos de arduo trabajo por parte de los oficiales, quienes lograron sacarlo en condiciones estables, a pesar de los fuertes golpes que había sufrido en el impacto.

Los lesionados fueron trasladados por los socorristas a un hospital.

Finalmente, un operador de grúa se encargó de retirar ambos vehículos del lugar, los cuales fueron trasladados a un corralón, y las autoridades iniciaron los trámites correspondientes para poner el caso a disposición del Ministerio Público. La Ford Explorer y el taxi Nissan Tsuru quedaron como evidencia de un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, si no fuera por la intervención oportuna de las autoridades.