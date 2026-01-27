Obrero sufre descarga eléctrica en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un obrero de la construcción estuvo a punto de morir la tarde de este martes tras recibir una descarga eléctrica de alto voltaje mientras pintaba una vivienda en la colonia Occidental, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas en el cruce de las calles Soledad y Occidental. El trabajador, identificado como José Reyes, realizaba labores de pintura en el segundo nivel del domicilio cuando el rodillo con extensión metálica que utilizaba hizo contacto accidental con cables de alta tensión.

La descarga, estimada en aproximadamente 440 voltios, atravesó su cuerpo, ingresando por ambas manos y saliendo por el pie derecho, provocándole quemaduras de segundo grado y severas afectaciones físicas. A pesar de la intensidad del choque eléctrico, el hombre permaneció consciente y pidió auxilio.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), así como socorristas de la Cruz Roja, arribaron al lugar y realizaron maniobras especializadas para descenderlo de manera segura, ya que permanecía en lo alto del inmueble.

Una vez en tierra, fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó internado bajo observación médica. Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al realizar trabajos cerca de líneas eléctricas.