Accidente de Dodge Charger en Monclova deja conductor ileso

MONCLOVA, COAH. – Un aparatoso accidente ocurrió la madrugada de este sábado en la colonia Margarito Silva, cuando un Dodge Charger se estrelló contra la barda de una vivienda, atravesándola con todo y automóvil. El conductor, quien afortunadamente salió ileso, perdió el control de su auto debido a una falla mecánica.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 02:00 horas, cuando Ángel Rafael Puente González, quien conducía el automóvil de color blanco, sufrió una inesperada falla en la rótula delantera del coche.

Esto provocó que el volante dejara de responder y, tras perder el control, el vehículo se estrelló de lleno contra la barda de una casa en la calle Venustiano Carranza.

El impacto fue tan fuerte que el automóvil no solo dañó la barda, sino que literalmente se metió dentro del inmueble, causando importantes daños. Afortunadamente, el conductor salió ileso, aunque se encontraba visiblemente afectado por el estado de shock tras el choque.

Vecinos alarmados por el ruido del impacto rápidamente salieron de sus casas para verificar lo sucedido.

La Policía Municipal fue notificada, llegando al lugar los oficiales del Departamento de Control de Accidentes para tomar control de la situación, resguardar al conductor y realizar las diligencias necesarias.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas heridas en el incidente.

El propietario de la vivienda afectada inició los trámites para reclamar los daños ocasionados, mientras que las autoridades procedieron con el levantamiento del parte y gestionaron la remoción del vehículo con el apoyo de una grúa.