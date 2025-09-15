Choque entre auto y camioneta en Monclova moviliza autoridades

MONCLOVA, COAH.- Un descuidado conductor de un auto compacto se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada en calles de la colonia Tierra y Libertad, la madrugada de ayer.

El choque ocurrió alrededor de las 03:30 horas, movilizó a los oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron a la calle 16 de Septiembre y 11 de Julio, para realizar las diligencias correspondientes.

El incidente involucró a un conductor imprudente que, al parecer, no estaba prestando la debida atención al volante. Luis Alejandro Méndez Flores, de 25 años, conducía un Honda Fit rojo, modelo 2017, perdió el control de su vehículo y se estampó contra una camioneta Dodge Dakota blanca, modelo 1993, que se encontraba estacionada a un costado de la vía.

El impacto fue tan fuerte que causó daños considerables en la parte delantera del Honda Fit, además de que la camioneta terminó con abolladuras en la parte lateral. Sin embargo, debido a que la Dodge Dakota estaba estacionada en el lugar sin ocupantes, no se reportaron personas lesionadas.

Los oficiales de Control de Accidentes llegaron rápidamente al lugar y realizaron el peritaje correspondiente, estableciendo que el accidente fue producto de la falta de precaución del conductor del Honda Fit. Tras el análisis de la situación y los daños materiales, se procedió a asegurar al responsable del choque.

Lamentablemente, no se pudo identificar al propietario de la camioneta, ya que esta estaba estacionada sin información adicional en el sitio. Las autoridades municipales tomaron nota del incidente y retiraron los vehículos involucrados con el apoyo de las grúas.