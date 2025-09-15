Huida de agresor en Monclova tras abuso a sobrina de 18 años

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 39 años identificado como Jesús Elizerio ´N´ fue señalado de haber abusado sexualmente de su sobrina de 18 años, Natalia ´N´, mientras se encontraba bajo los efectos de las sustancias tóxicas. El caso que ocurrió en la colonia Colinas de Santiago desató la movilización de las autoridades municipales.

Aproximadamente a las 03:20 horas, la madre de la joven, Pilar ´N´, se dio cuenta de que su hermano, el agresor, había irrumpido en la habitación de su hija.

Al ser confrontado, Natalia ´N´, visiblemente angustiada, confesó inmediatamente a su madre lo sucedido, revelando que su tío le había tocado las partes íntimas sin su consentimiento.

La señora Pilar, visiblemente alterada, no dudó en pedir ayuda a la Policía Municipal. De inmediato, los oficiales acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Charco Azul, donde la joven relató los hechos con detalle, confirmando que el agresor estaba bajo los efectos de las drogas.

Sin embargo, al llegar al lugar, los oficiales no lograron dar con el paradero de Jesús Elizerio, quien, al verse delatado, escapó corriendo y se perdió entre las calles de la colonia.

A pesar de un operativo que se implementó en la zona para dar con el paradero del agresor, las autoridades no tuvieron éxito en su búsqueda.

Ante la gravedad de los hechos, se le recomendó a la madre de la víctima formalizar la denuncia ante el Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones pertinentes.

Los oficiales destacaron la importancia de continuar con el proceso legal, a pesar de la huida del agresor, ya que la denuncia permitiría iniciar las averiguaciones en torno al caso, además de dar a la joven y a su madre el apoyo necesario.