Familia Despojada y Muebles Quemados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un violento altercado se registró la tarde de ayer en la colonia La Ribera, donde un grupo de sujetos irrumpió en una vivienda, despojando a la familia de sus pertenencias y quemándolas en un acto de venganza relacionado con una disputa por la propiedad.

El incidente provocó la movilización de las autoridades municipales, quienes acudieron rápidamente para controlar la situación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, en la calle Río Mezquital, cuando un grupo de hombres se presentó en la casa de la señora Nayeli Valenzuela Méndez, quien relató a las autoridades que los sujetos, a bordo de una camioneta Ford Explorer gris, comenzaron a golpear a su hermano y a su padre, antes de sacar los muebles de la vivienda y prenderles fuego en medio de una disputa por la propiedad de la casa.

"Vinieron a agredir a mi papá y a mi hermano, después sacaron las cosas de la casa y las quemaron. Lo más molesto es que se metieron a mi casa, una que pertenece a mis papás, y la invadieron", relató Nayeli, visiblemente afectada por lo ocurrido. Durante el incidente, el grupo de agresores se enfrascaron en una pelea con los familiares de la víctima, lo que aumentó la tensión en el lugar.

El reporte inicial indicaba que el altercado involucraba una riña entre vecinos, sin embargo, a medida que los oficiales llegaron al lugar, se confirmó la gravedad del incidente.

Los elementos de la Policía Municipal combatieron rápidamente las llamas para evitar que el fuego se propagara y causara una tragedia mayor. Afortunadamente, no se registraron víctimas de consideración, pero los daños materiales fueron significativos debido a la quema de los muebles.

Vecinos cercanos alertaron a las autoridades sobre la situación, informando que los responsables del ataque se habían dado a la fuga en la camioneta Ford Explorer.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este acto violento, mientras que la familia afectada ha iniciado los trámites legales correspondientes.