Accidente Vehicular en Monclova Deja Dos Personas Lesionadas

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este lunes en el cruce de las calles Allende y Guerrero, en la Zona Centro, dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas un niño de tan solo cuatro años, y considerables daños materiales en ambos vehículos.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas cuando, según testigos, el conductor de un Dodge Neon, identificado como Homero Huerta García, no guardó la distancia debida mientras se encontraba en el tráfico de la zona.

Este descuido provocó que impactara por detrás a un Nissan Malibu, de color celeste, que era conducido por Mario Alberto Carrizales Téllez.

A raíz del impacto, tanto una mujer como el niño en el vehículo afectado sufrieron molestias físicas. Afortunadamente, nada de gravedad.

Elementos de Control de Accidentes llegaron rápidamente al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente.

A pesar de los daños materiales y las lesiones leves, las partes involucradas decidieron llegar a un acuerdo directo para cubrir los gastos derivados del percance.

El choque generó cierta congestionamiento vial en la zona, pero las autoridades pudieron controlar la situación y despejar el área después de concluir el levantamiento del parte oficial.