Arrestado hombre de 28 años por consumo de sustancias tóxicas

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 28 años fue arrestado la mañana de este lunes tras ser sorprendido drogándose en calles de la colonia Otilio Montaño.

Luis Miguel Morales, quien vive en la calle 10 de la misma colonia, fue detectado por los elementos de la Policía Municipal.

Al llegar, los oficiales de la Policía Municipal sorprendieron a Morales en flagrancia mientras consumía sustancias tóxicas en la calle.

Esto generó la inmediata detención del hombre por la falta administrativa y su traslado a la Comandancia Municipal, donde dio sus generales al juez calificador y permaneció bajo custodia por varias horas.