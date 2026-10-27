Joven conductor choca su auto contra barda del hospital San Marín en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un joven conductor terminó estrellando su automóvil contra la barda perimetral del hospital San Marín, luego de perder el control del volante cuando circulaba por la avenida Montessori.

El accidente ocurrió la tarde de ayer martes cuando Gustavo N. conducía un automóvil Kia blanco en dirección de oriente a poniente. Al llegar a una curva, perdió el control de la unidad y se impactó directamente contra la estructura que delimita el centro hospitalario.

El estruendo de la colisión alertó al personal del hospital, cuyos trabajadores solicitaron el apoyo de las autoridades y de los cuerpos de emergencia para atender la situación.

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindar atención al conductor y realizar una valoración médica después del impacto.

El percance dejó daños materiales en el vehículo y en la barda perimetral del hospital. La fuerza del choque llevó a la movilización de los servicios de emergencia y de las autoridades encargadas de tomar conocimiento de los hechos.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y elaborar el peritaje que permita documentar cómo ocurrió el percance.

Las autoridades quedaron a cargo del procedimiento para determinar las circunstancias del accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.

El incidente ocurrió en una curva de la avenida Montessori, donde el conductor perdió el control de la unidad y terminó contra la infraestructura del hospital.